На этот раз российским оккупантам удалось продвинуться в нескольких населенных пунктах в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где удалось продвинуться россиянам

В ночь на 18 апреля аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, враг продвинулся возле Разлива Донецкой области.

Российские военные продвинулись вблизи Разлива: ситуация на карте

Кроме этого, есть продвижение россиян в Константинополе.

Оккупантам удалось продвинуться в Константинополе в Донецкой области

Напомним, что ранее аналитики сообщали о том, что российские военные наращивают давление на линии Ямполовка – Торское, пытаясь прорвать украинскую оборону и закрепиться на новых позициях. Ситуация на этом участке фронта становится все сложнее, а бои продолжаются почти непрерывно.

Также непростой остается ситуация в районе Белогоровки и Лимана, где позиции буквально переходят "из рук в руки".