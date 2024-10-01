Такие данные приводит издание NV в материале ко Дню защитников и защитниц, в котором анализирует, как большой бизнес поддерживает работников, которые ушли на фронт.

Каждый из работников Интерпайпа, который решает стать на защиту Украины, получает персонального менеджера из компании. Как только началось полномасштабное вторжение, в Интерпайпе создали специальный координационный штаб, который занимается амуницией для каждого мобилизованного, его постоянным сопровождением, лечением и реабилитацией в случае необходимости.

Когда работник получает повестку, координаторы штаба связываются с ним и узнают, какая помощь необходима. А работник в свою очередь знает, что он не останется один на один с войной, что он, как и раньше, – часть компании. Сейчас у каждого координатора около 200 подшефных,

– рассказала PR-директор Интерпайпа, куратор направления помощи военным Людмила Новак.

В случае ранения ребятами начинает заниматься корпоративная поликлиника ИНТЕРПАЙП. Если необходима реабилитация, по возможности раненых направляют на восстановление в центры RECOVERY Фонда Виктора и Елены Пинчук и помогают с протезированием.

Кроме работы с мобилизованными, штаб Интерпайпа занимается их семьями. Так, в 2024 году 150 детей работников, которые сейчас служат в армии, бесплатно отдыхали в лагере в Карпатах. Не остаются один на один со своим горем и семьи погибших.

Сейчас Интерпайп потерял 72 работников, 28 работников считаются пропавшими без вести, еще пять человек – в плену. Семье каждого погибшего компания выплачивает единовременное пособие в размере 100 тысяч гривен. В дальнейшем с родственниками остаются на связи: оказывают организационную помощь в оформлении выплат, на Новый год и дни рождения дети погибших героев обязательно получают подарки и бесплатно отдыхают в летних лагерях.

В Интерпайпе считают, что помогать "своим" на фронте – это не благотворительность, а обязанность.