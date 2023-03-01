Во время слушаний в Конгрессе США 28 февраля заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что не исключает, что война в Украине может длиться еще 2 – 3 года.

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Окончание войны предсказать сложно

Колин Каль заметил, что сложно предсказать, как долго нужно будет поддерживать Украину в контексте войны.

Мы не знаем точной траектории развития конфликта. Конфликт может закончиться через 6 месяцев, а может, через 2 или 3 года. Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно,

– сказал Колин Каль.

Также он скептически относится к ядерным угрозам России. Он уверен, что Россия не в том положении, чтобы вести такую игру. Однако если Москва таки применит любое ядерное оружие в рамках своего вторжения в Украину, последствия для страны-агрессорки "будут серьезными".

Война должна закончиться стратегическим провалом России

Между тем, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Валландер подчеркнула, что война в Украине должна закончиться стратегическим поражением России.

Наша позиция состоит в том, что это должно закончиться стратегическим провалом для России, чтобы ни один агрессор, глядя на это по всему миру, не подумал: "О, это хорошая идея, я получу то, что я хочу и не буду платить ни одну цену",

– заявила она.

Валландер также подчеркнула, что любые переговоры должны быть "процессом под руководством Украины", потому что наша страна этого заслуживает.