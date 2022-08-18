Смотрят на начало февраля 2022 года собственными глазами начала августа. Хотя очевидно, что все изменились.

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Теперь все иначе

И общество изменилось. И государство изменилось. То, что ты теперь "точно знаешь" как надо, не значит, что ты тогда мог это знать.

Мы просто забыли, какой была Украина 23 февраля этого года. Расколотое и "партизованное" общество. Информационная война всех против всех. Тотальное недоверие ко всему. Объединить такое общество хотя бы так, как сейчас, смогла только открытая агрессия. Но именно агрессия как факт, а не как разговоры.

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Потому что кто тогда верил разговорам?

У нас 8 лет кричали "волки". Неудивительно, что ожидание "волков" превратилось в рутину. Для того, чтобы реально что-то анализировать, надо погрузиться в прошлое, понять его, очертить имеющиеся на тот момент сценарии развития.

Если вы вспомните, что нам тогда "обещали" американцы, то поймете, что сейчас мы живем явно не в самом худшем из возможных сценариев.

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