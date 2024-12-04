Российские оккупанты теряют в Сирии военную технику, боеприпасы, системы залпового огня, артиллерию и так далее. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак озвучил 24 Каналу мнение, что чем больше Россия будет перебрасывать ресурсы в Сирию, тем лучше будет для Украины.

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Что может ослабить Россию

Иван Ступак отметил, что пока события в Сирии не влияют на ход войны в Украине. Режим Башара Асада движется к своему краху. Когда Россия решит полностью закрепиться в Сирии, не выходя оттуда, это сможет иметь влияние на ситуацию в Украине.

Россия будет перебрасывать туда дополнительные военные силы, дополнительное вооружение, амуницию, самолеты, забирая это с украинских фронтов, чтобы поддержать режим Башара Асада. Тогда хоть на каком-то направлении наши военные должны почувствовать небольшое облегчение от того, что станет меньше обстрелов, наступательных действий,

– предположил он.

Чем дольше россияне будут пытаться закрепиться в Сирии, чем больше будут перебрасывать туда ресурсов, тем большее влияние будет на ситуацию в Украине, тем слабее будет Россия.