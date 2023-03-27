Эти и другие темы в своем ежедневном обзоре фронта за 27 марта для 24 Канала прокомментировал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик инструктор Роман Свитан.

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Россия готовит грандиозный шантаж

В контексте заявления Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси собеседник отметил, что это очень важно для Александра Лукашенко. Мол, ему не дают покоя лавры северокорейского диктатора. Военный эксперт также отмечает, что в Беларуси есть два типа ядерных носителей:

комплексы "Искандер", которые им передала Россия;

несколько самолетов, которые могут нести ядерные заряды.

Именно этот арсенал, который может нести ядерное оружие, скорее всего, будет предметом шантажа. Вряд ли, само ядерное оружие переместят на территорию Беларуси,

– заявил Роман Свитан.

По его словам, перед таким перемещением предстоят большие и важные подготовительные моменты. Их, например, россияне за 9 лет так и не смогли провести с уже готовым комплексом "Феодосия-13" в оккупированном Крыму.

"Его 9 лет готовят, но он до сих пор так и не готов к перемещению тактического ядерного оружия. То же самое и с Беларусью – там еще даже не начинали. Поэтому эти заявления – это такой элемент шантажа", – убежден полковник ВСУ в запасе.

По его мнению, Россия таким образом может пытаться оказать давление перед предстоящими саммитами НАТО. Но ядерное оружие вряд ли будут перемещать – это огромный шантаж.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Россия хочет превратить Авдеевку в полигон

Военный эксперт отметил, что ныне сами россияне в Бахмуте выполняют главную задачу украинской армии – уничтожение армии противника. Поэтому, пока это продолжается, они решили активизироваться и в направлении Авдеевки.

Авдеевку будут сносить сейчас с лица земли – примерно так же, как и Марьинку. Туда подтянули дополнительные артиллерийские подразделения с увеличением поставок снарядов,

– заявил Роман Свитан.

Впрочем, в городе надежно выстроены украинские рубежи обороны. Потому, по мнению собеседника, враг полностью разнесет украинский город, но гарнизон нашей обороны сдвинуть не смогут.

"Оптимальный вариант для местных сейчас – выехать из города. Ведь кроме артиллерии, на город направлено большое количество самолетов. Россияне используют Авдеевку как таковой полигон для сброса управляемых авиабомб", – заявил полковник запаса ВСУ.

Он убежден, что ключевой замысел россиян – забрасывать город авиабомбами и разбить его артиллерией. Хотя решить военные цели им это не позволит.

Ситуация вокруг Авдеевки / Скриншот DeepStateMAP