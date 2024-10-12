Как сообщает Генштаб, с начала суток произошло 153 боевых столкновений. Треть вражеских атак приходится на Кураховское направление.

Смотрите также Все было бы гораздо хуже: комбат "Ахиллес" дал откровенную оценку Курской операции

Где продолжаются бои

На Купянском направлении противник 23 раза штурмовал в районах Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Мясожаровки. По состоянию на 22:30 вблизи Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой еще продолжались бои.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз пытались продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского.

На Северском направлении противник совершил 5 атак. Основные усилия концентрировал в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. По состоянию на 22:30 одно боестолкновение здесь еще продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты 9 раз пытались вклиниться в нашу оборону в районе Калиновки, Часового Яра и Ступочек. Ситуация под контролем украинских военных.

На Торецком направлении агрессоры 14 раз атаковали при поддержке авиации вблизи Торецка и в районе Щербиновки. Сейчас еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 27. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка. По состоянию на 22:30 защитниками отражено 24 атаки, еще три боестолкновения продолжаются.



Предварительные потери агрессора составили 287 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожен один танк, пять боевых бронированных машин, три артиллерийские системы и 7 автомобилей, одновременно повреждены еще один танк и две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 47 боевых столкновений различной интенсивности. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахово, Звездного, Дальнего и Антоновки.



Здесь враг потерял 104 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен танк, семь боевых бронированных машин и два автомобиля, подавлено 53 дрона, а также существенно поврежден еще один танк.

На Времовском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации 4 раза штурмовал передний край нашей обороны в районе Богоявленки.

На Приднепровском направлении 9 попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.

Также в Генштабе указали, что с начала суток россияне совершили 3275 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.