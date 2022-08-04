Оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы Донецкой области. Для этого российские захватчики пытаются наступать и штурмовать наши позиции, говорится в утренней сводке Генштаба от 4 августа.

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Оккупантам не удается достичь желаемых результатов

Если говорить о Славянском направлении, то враг там продолжает обстреливать все вокруг. Вражеский огонь зафиксировали вблизи Богородичного, Дубровного, Мазановки, Карнауховки, Чепиля, а также Гусаровки.

Не обошлось там и без попыток продвижения войска оккупантов. Они хотели пойти в направлении Длинного – Богородичного, но светило им только направление крейсера "Москва". Врагу не только дали достойный отпор, но и заставили его отойти.

Что касается Краматорского направления, то здесь тоже были вражеские обстрелы. Огнем оккупанты поливали неподалеку от Северска, Николаевки, Стародубовки, Спорного, Кривой Луки, Верхнекаменского, Григоровки, Серебрянки, Райгородка, а также Калеников. Вблизи Спорного также нанесли авиаудар.

Наступательное сражение произошло в направлении Яремовка – Долина. Но и там у врага не было шансов на успех, так что ему пришлось отойти.

Бахмутское направление продолжают обстреливать

Из ствольной и реактивной артиллерии враг бил на Бахмутском направлении. Оккупанты атаковали районы Яковлевки, Майского, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Курдюмовки, Зайцева, Бахмута, а также Соледара. Из авиации избивались неподалеку от Яковлевки, Соледара, а также Кодемы.

Попытались захватчики улучшить свое тактическое положение. Речь идет о направлениях Стряповка – Соледар, Доломитное – Майское, Возрождение – Вершина, Покровское – Бахмут, Васильевка – Яковлевка, Семигорье – Вершина. Но ни на одном из них достичь желаемого результата оккупантам не удалось. Им осталось только отойти. В то же время бои продолжаются в направлении Новолуганское – Кодема. Там враг ведет наступательные действия.

Также обстреливал районы Песков, Пречистовки, Шевченковского, Владимировки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки на Авдеевском направлении. Кроме того, штурмовые действия оккупанты совершали в направлениях Лозовое – Пески и Веселое – Пески. Там тоже все без результата, так что пришлось отступать.

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