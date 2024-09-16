Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил во время XX ежегодной встречи в Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает 24 Канал.

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Почему россияне продолжают идти воевать против Украины

Глава ГУР отметил, что усталость от войны у российского общества есть. Ведь Россия воюет против Украины 10 лет и почти 3 года полномасштабно.

Эта война уже коснулась большой прослойки населения России. Есть для населения их определенные плюсы. Прежде всего, это работа пропаганды, они им показывают картинку, что они уже захватили более 30% нашего государства, они этому откровенно радуются, это тоже правда,

– сказал генерал.

По словам Буданова, обычные люди в России на самом деле радуются военным достижениям на нашей территории. В то же время есть другой аспект – это высокая заработная плата в российской армии, а особенно их радует единовременная выплата при подписании контракта и, как это может не странно звучать, выплаты по гибели или увечья и тяжелых ранениях.

"Идеология у них немножко, скажем так, незападная, и многие семьи нормально абсолютно воспринимают то, что кто-то из их семьи погиб, а она получает огромные средства. Надо понимать, они просто другие люди", – объяснил глава ГУР.

Относительно выплат, генерал отметил, что пошел спад по набору добровольцев на войну. Поэтому в Кремле, пошли, конечно, понятным для них вариантом – поднимать единовременные выплаты.

Так вот, в определенных регионах эти выплаты, они зависят от региона, из которого призывается человек, уже создали массу мошеннических схем, когда, к примеру, человек, который живет во Владивостоке, приезжает в Москву и призывается из военкомата Москвы. Потому что в Москве выше выплата за подписание контракта, чем во Владивостоке. Так вот, единовременные выплаты уже дошли до 2 миллионов,

– сказал Буданов.

По словам генерала, это огромные средства для, скажем, человека из Центральной России, из Восточной, из Тайги, из Тундры, которые никогда в жизни вообще такие деньги не видели.

Кроме того, глава ГУР отметил, что в самом Кремле прогнозируют, что все проблемы в России начнутся летом 2025 года. В частности, это и вопрос недобора в армию, поэтому в этот период российская власть столкнется с дилеммой: либо объявлять мобилизацию, или каким-то образом уменьшать интенсивность боевых действий, что может быть, в конце концов, критическим для страны-агрессора.