23 января, 21:18
Не знают столицы России, – в 8-м корпусе ДШВ рассказали, кого Кремль посылает воевать

Наталья Бельзецкая
Основные тезисы
  • Украинские военные поразили российский дрон "Форпост", который является важным разведчиком, может находиться в воздухе 15 часов и залетать на 250 километров.
  • Российские оккупанты, хотя и имеют базовую военную подготовку, часто не могут назвать столицу России, что свидетельствует об их низком интеллектуальном уровне.

Россия продолжает давить на фронте и демонстрирует абсолютную неготовность к прекращению войны. Подтверждением этого является ряд успешных поражений врага, которое обошлось оккупантам очень дорого.

Как рассказал 24 Каналу представитель 8-го корпуса ДШВ Вооруженных сил Вадим Карпьяк, бойцам удалось поразить 6 россиян, использовав лишь 3-4 сброса. А перед тем воины 80 бригады уничтожили цель, стоимостью около 8 миллионов долларов.

Кто входит в состав оккупационной армии?

Украинские военные поразили дрон "Форпост" – огромный разведчик, который летает на высоте от 5 до 7 километров. Он может находиться в воздухе 15 часов и залетает на глубину до 250 километров.

Это просто "вау-цель", которая сбрасывает КАБы. К сожалению, одну бомбу он успел сбросить, когда его подловили, а со второй подорвался сам, 
– добавил Вадим Карпьяк.

Важно! 8 корпус проводит сбор на беспилотники. Сегодня большая необходимость есть в дронах на оптоволокне и дронах-перехватчиках. Оптоволокно нужно, чтобы поражать россиян, а перехватчики – для того, чтобы защищаться от вражеских средств.


Ссылка на сбор / Скриншот

Военный отметил, что часто приходится слышать об очень низкой подготовке российской армии. Действительно интеллектуальный уровень оккупантов удивляет, его можно увидеть на страницах в соцсетях 8 корпуса.

Мы регулярно выставляем разговоры с оккупантами, которых берем в плен. Очень часто оказывается, что они даже не могут назвать столицу России, 
– отметил представитель 8-го корпуса ДШВ.

Но не нужно забывать, что вражеские солдаты все-таки имеют необходимый минимум подготовки. Они разбираются в военной терминологии, имеют навыки ведения боя. К тому же российские офицеры могут заставить их силой выполнять задания.

Они их бьют, режут, бросают в ямы, стреляют, заставляют двигаться любой ценой. Под страхом, шантажом, принуждением, но они все-таки наступают на наши позиции большим количеством. Украинские воины их уничтожают, но силы врага очень существенные.

Что происходит на фронте?

  • Главнокомандующий ВСУ сообщил, что Украина сорвала планы врага по захвату Покровска и Мирнограда. Враг привлек оперативный резерв, который уничтожили. Несмотря на это, ситуация в Донецкой области тяжелая, россияне пытаются большими группами зайти в города. Проводится работа, чтобы усилить оборонительные способности украинской армии на этом направлении.

  • Оккупанты подтягивают дополнительные силы на Запорожье и Покровск. Силы обороны не позволили врагу создать плацдарм для продвижения на Днепропетровщину. Однако россиянам удалось расширить серую зону, но возможность логистики для Украины там сохраняется.

  • В Харьковской области завершилась зачистка Купянска. Несколько десятков оккупантов еще остаются в городе, но они не влияют на ситуацию. Россияне скрываются в определенных кварталах и не демонстрируют желания сдаться в плен.