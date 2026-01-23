Не знають столиці Росії, – у 8-му корпусі ДШВ розповіли, кого Кремль посилає воювати

Росія продовжує тиснути на фронті й демонструє абсолютну неготовність до припинення війни. Підтвердженням цього є низка успішних уражень ворога, яке обійшлося окупантам дуже дорого.

Як розповів 24 Каналу речник 8-го корпусу ДШВ Збройних сил Вадим Карп'як, бійцям вдалося уразити 6 росіян, використавши лише 3-4 скиди. А перед тим воїни 80 бригади знищили ціль, вартістю близько 8 мільйонів доларів.

Хто входить до складу окупаційної армії?

Українські військові уразили дрон "Форпост" – величезний розвідник, який літає на висоті від 5 до 7 кілометрів. Він може перебувати у повітрі 15 годин й залітає на глибину до 250 кілометрів.

Це просто "вау-ціль", яка скидає КАБи. На жаль, одну бомбу він встиг скинути, коли його підловили, а з другою підірвався сам,

– додав Вадим Карп'як.

Важливо! 8 корпус проводить збір на безпілотники. Сьогодні велика необхідність є у дронах на оптоволокні та дронах-перехоплювачах. Оптоволокно потрібне, щоб вражати росіян, а перехоплювачі – для того, щоб захищатися від ворожих засобів. Зробити донат можна за QR-кодом.



Посилання на збір / Скриншот

Військовий зауважив, що часто доводиться чути про дуже низьку підготовку російської армії. Справді інтелектуальний рівень окупантів дивує, його можна побачити на сторінках у соцмережах 8 корпусу.

Ми регулярно виставляємо розмови з окупантами, яких беремо у полон. Дуже часто виявляється, що вони навіть не можуть назвати столицю Росії,

– зауважив речник 8-го корпусу ДШВ.

Але не потрібно забувати, що ворожі солдати все-таки мають необхідний мінімум підготовки. Вони знаються на військовій термінології, мають навички ведення бою. До того ж російські офіцери можуть заставити їх силою виконувати завдання.

Вони їх б'ють, ріжуть, кидають в ями, стріляють, змушують рухатися за будь-яку ціну. Під страхом, шантажем, примусом, але вони все-таки наступають на наші позиції великою кількістю. Українські воїни їх знищують, але сили ворога дуже суттєві.

Що відбувається на фронті?