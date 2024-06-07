Об этом Макрон заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским. Также прокомментировал задержание в России гражданина Франции, передает 24 Канал.

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Макрон ответил на "затягивание" Франции в войну

Французский лидер подчеркнул, что с первых дней методы страны-агрессора заключались в том, чтобы напугать общественное мнение, всех, чтобы партнеры не помогали Украине.

"Если бы мы подчинились этим страхам с первых дней, то на сегодня бы не передали ни одного танка, ни одного стрелкового оружия, ни одного снаряда. Украина бы сегодня не была в той ситуации, в которой она есть. Мы были правы, когда систематически не подчинялись пропагандистам", – заявил Макрон.

Также добавил, что для него важно быть логичным в стратегии, и в рамках, которые Франция себе поставила, помогать Украине сопротивляться.

Эта война является экзистенциальной для нас и никогда не будет источником эскалации. Я считаю, что все решения, которые были приняты, были абсолютно в этих рамках и соответствуют этим критериям. Именно Россия интенсифицирует свои военные усилия, бомбардировки, систематически атакует гражданскую инфраструктуру, что является военным преступлением,

– подчеркнул Макрон.

Также отметил, что Россия со своей территории бьет по мирным жителям и по гражданской инфраструктуре. Президент Франции отметил, что его государство не может оставить Украину без реакции и без помощи.

Макрон о задержании гражданина Франции в Москве

Также Макрон прокомментировал задержание и арест гражданина Франции в России. Отметил, что требует очень быстрых объяснений. Также рассказал о просьбе, чтобы задержанному была предоставлена вся консульская протекция.

Речь идет о гражданине Франции, который работает в университетских рамках и для неправительственной организации, которая находится в Швейцарии. Он заслуживает защиты. Те элементы пропаганды, которые были запущены в отношении него, абсолютно не соответствуют действительности. Мы все проясним и требуем от России объяснений и скорейшего освобождения этого гражданина,

– подчеркнул Макрон.

Что известно о задержании француза в России