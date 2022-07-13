По Харькову стреляют из РСЗО

Об этом 24 каналу рассказала советник главы Харьковской ОВА Наталья Попова. Она добавила, что при этом сегодня в Харькове сравнительно спокойный день, и никто из гражданских не пострадал.

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Вчера, к сожалению, ситуация была другой. В результате вражеских ударов были ранены 5 человек в Харькове и еще 5 в области. Речь идет о жителях районов, которые россияне обстреливают ежедневно, в частности, Чугуевский и Богодуховский. Также в результате обстрела 1 гражданский погиб.

Наталья Попова также рассказала, что, прежде всего, жители Харьковской области страдают вследствие ударов, которые россияне наносят из реактивных систем залпового огня. Если же говорить о "Градах", которые раньше "накрывали" все районы Харькова и практически уничтожили Салтовку, сейчас, благодаря стараниям ВСУ, они не достают в город. Украинские защитники оттеснили их от границ Харькова.

Возвращаться пока не стоит

"Я в очередной раз обращаюсь к харьковчанам и жителям области, чтобы они установили приложение "Тревога", потому что кроме воздушной тревоги оно предупреждает и об угрозе артиллерийских обстрелов", – призвала советник главы ОВА.

Кроме того, для всех, кто хотел бы вернуться в город или, возможно, до сих пор не уехал оттуда, она подчеркнула, что в настоящее время Харьков не является безопасным городом. Особенно это касается детей, женщин и пожилых людей.

Когда он станет безопасным, я уверена, что руководство страны и региона скажет харьковчанам, что наступил тот момент, когда следует возвращаться,

– заверила Попова.

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