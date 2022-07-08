Если бы не артиллерия, россияне не атаковали бы

Об этом 24 каналу рассказал военный Евгений Карась. По его словам, россияне атакуют, засыпая артиллерией.

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Дальше они пытаются "подкрасться" небольшим количеством войск, потому что хоть захватчиков и много, все они устали. Следовательно, враги получают несколько пуль и возвращаются, их танки выезжают, пытаются куда-то попасть, и также сбегают. Карась уверяет, что россияне боятся.

Он считает, что если бы у оккупантов не было бы такого преимущества в артиллерии, российских атак и не было бы. К слову, с получением Украиной HIMARS их преимущество постепенно нивелируется.

Они откровенно боятся боя с украинцами. Им нужна артиллерия,

– говорит военный.

Он добавил, что и авиация захватчиков уже не может летать. Если еще над Северодонецком они могли себе позволить полетать, то на Херсонском и Запорожском направлениях российская авиация делает это очень боязливо и неточно.

"Если бы дошло до пехотных боев, я так понимаю, они будут "драпать", как это было в Киевской области", – считает Евгений Карась.

Характеризуя российских военных, украинский защитник говорит, что они нигде не показывают военное упрямство. Он нигде не встретил большой и агрессивной наступательной операции с их стороны. Даже российские спецназовцы фактически выполняют функции фронтовой разведки. А это кадровые части, которые готовятся по 5 – 7 лет, чтобы выполнять такие задачи, как заход в тыл, проход с фланга. К примеру, в Северодонецке Карась таких действий не увидел.

"Мне сказали, что они (российские спецназовцы – 24 канал) боятся. Их в Киевской и Сумской областях тогда так "размотали". Поэтому "спецназ" сейчас выполняет роль более мотивированной российской пехоты, которая позволяет себе на линии фронта где-то залезть, посмотреть, полетать", – объяснил военный.

Военный Евгений Карась рассказал, что россияне боятся боев с украинцами: смотрите видео