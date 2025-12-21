В поселке Грабовское продолжаются бои, – ВСУ о попытке прорыва россиян в Сумской области
- Российские военные пытались прорваться в Сумской области, бои продолжаются в поселке Грабовское.
- Украинские защитники сообщили, что в соседнем поселке Рясное российских войск нет.
Российские военные предприняли попытку прорыва в Сумской области. Защитники Украины объяснили, что сейчас продолжаются бои в поселке Грабовское.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Группировку объединенных сил.
Что известно о боях на Сумщине?
Украинские защитники объяснили, что военные России пытались прорваться в Сумской области.
"Сейчас в поселке Грабовское продолжаются бои. Украинские защитники прилагают усилия к выбиванию оккупантов на российскую территорию", – объяснили украинские воины.
Они уточнили, что несмотря на отдельные сообщения в медиапространстве, в соседнем поселке Рясное россияне пока отсутствуют.
Какие последние новости об изменениях линии фронта?
Напомним, по данным DeepState, российские войска оккупировали поселок Толстой в Донецкой области и продвинулись вблизи Северска.
В то же время на Славянском направлении россияне пытались продвинуться, осуществив атаки еще в трех районах.
По данным Института изучения войны, российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, но значительного успеха не достигли.