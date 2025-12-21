Окупанти намагалися прорватися на Сумщині: військові пояснили ситуацію в регіоні
- Російські військові намагалися прорватися в Сумській області, бої тривають у селищі Грабовське.
- Українські оборонці повідомили, що в сусідньому селищі Рясне російських військ немає.
Російські військові здійснили спробу прориву в Сумській області. Захисники України пояснили, що зараз тривають бої у селищі Грабовське.
Про це пише 24 Канал із посиланням на Угруповання обʼєднаних сил.
Що відомо про бої на Сумщині?
Українські захисники пояснили, що військові Росії намагалися прорватися в Сумській області.
"Зараз у селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію", – пояснили українські воїни.
Вони уточнили, що попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни наразі відсутні.
Які останні новини про зміни лінії фронту?
Нагадаємо, за даними DeepState, російські війська окупували селище Толстой на Донеччині та просунулися поблизу Сіверська.
Водночас на Слов'янському напрямку росіяни намагалися просунутися, здійснивши атаки ще в трьох районах.
За даними Інституту вивчення війни, російські війська продовжують наступальні дії на кількох напрямках, але значного успіху не досягли.