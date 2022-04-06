Представитель военного командования США не уверен, можно ли было сдержать Путина, если не учитывать возможность введения американских войск в Украину. Однако это привело бы к риску большего вооруженного конфликта.

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Это была его (Путина – 24 канал) давняя цель, которая длится годы,

– считает Милли.

Война будет длиться не один год

Милли считает, что война в Украине будет длиться не один год. По его словам, говорится не о десятилетиях, но по меньшей мере о нескольких годах.

Он объяснил, что Москва давно и регулярно требует от США и НАТО сократить свое военное присутствие в Европе. Это свидетельствует о затяжном конфликте в регионе, который выходит за пределы Украины.

США должны расширить военное присутствие в Восточной Европе

По мнению Милли, Америке следует рассмотреть возможность расширить свое военное присутствие в Восточной Европе для защиты от российской агрессии. В частности, увеличить количество военных баз.

Он добавил, что можно обойтись без развертывания новых постоянных баз, а ограничиться временными.

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