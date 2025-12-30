Война может завершиться в 2026 году, – Зеленский озвучил неожиданную причину

Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может закончиться в 2026 году. Причиной этого может стать страх Москвы объявлять всеобщую мобилизацию у себя в стране.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для телеканала Fox News.

К теме Я этого очень хочу, – Зеленский ответил, что будет делать после окончания войны

Как страхи России по мобилизации могут повлиять на окончание войны?

Президент Украины заявил, что в 2025 году численность российской армии впервые перестала увеличиваться. Это, свою очередь, может стать предпосылкой завершения войны в 2026 году.

Россия ежемесячно мобилизует 43 тысячи человек, но в этом году численность их армии впервые перестала расти. Мы считаем, что в 2026 году война может завершиться. Иначе Путин будет вынужден мобилизовать народ,

– сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Владимир Путин не хочет объявлять всеобщую мобилизацию в России. Причиной этого являются проблемы, которые российский диктатор имеет со своим обществом.

Кстати, профессор американистики Скотт Лукас сказал в эфире 24 Канала, что России осталось от 6 до 12 месяцев, чтобы сломать Украину, иначе Кремлю, возможно, придется отступить. По словам эксперта, многие сферы российской экономики сейчас переживают упадок, поэтому Москве придется выбирать между военными расходами и социальными услугами.

Как Россия пытается избежать мобилизации?