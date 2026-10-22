Не только ракеты: Зеленский назвал две вещи, которые нужны Украине от союзников

Об этом президент Украины рассказал в интервью CNN.

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Издание отмечает, что Украина оказалась в крайне сложной ситуации из-за нехватки средств для сбивания российских ракет. В настоящее время украинские военные вновь получают разведданные о запуске баллистических ракет, однако им нечем их сбивать.

Зеленский отметил, что европейские партнеры предоставили Украине несколько ракет для систем ПВО, однако "этого недостаточно, чтобы защитить себя". Для эффективного противодействия агрессии от международных партнеров Украине в первую очередь нужны две вещи.

Не отменять санкции против Путина… (и) предоставить нам более совершенные ракеты– заявил Зеленский.

Журналисты обратили внимание на то, что в отношениях Украины с США наблюдается снижение напряженности после обвинений со стороны Киева в ограничении передачи разведданных, задержке поставок вооружения и ограничениях в работе Starlink.

В настоящее время обмен критически важной разведывательной информацией возобновлен. В то же время военные услуги Starshield от компании SpaceX по-прежнему работают с ограничениями.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что США задерживают поставки ракет для систем Patriot, несмотря на то, что они уже были оплачены. В то же время госсекретарь США Марко Рубио отверг обвинения в преднамеренных задержках, объяснив, что в мире высокий спрос на перехватчики баллистических ракет.