По его мнению, будущий трибунал над российскими преступниками станет показательным, как для всего мира, так и для самой России.

Важно Решаем будущее континента своим сопротивлением, – новое обращение Зеленского

Все из-за того, что война с Украиной запустила процесс ликвидации самого путинского режима.

Никогда не воюйте с Украиной, наш народ прошел в течение тысячелетий нечеловеческие испытания, перемолол не одну империю и от этого стал только крепче и выносливее, так будет и сейчас,

– отметил Алексей Данилов.

"Вы убиваете наших детей, женщин, пожилых людей! Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем", – добавил Данилов.

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