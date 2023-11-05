Президент Турции усилил антиизраильскую риторику, однако это не единственная угроза, стоящая перед Израилем. Более подробно рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Израиль продолжает наземную операцию: какова цена войны

Как сообщает издание Calcalist со ссылкой на предварительные данные министерства финансов, война против боевиков ХАМАС в Секторе Газа будет стоить Израилю около 50 миллиардов долларов.

Отмечается, что соответствующая оценка основывается на предположении, что война будет продолжаться от 8 до 12 месяцев и ограничится Газой, без полноценного участия ливанской Хезболлы, Ирана или Йемена, и что около 350 тысяч израильтян, призванных в военные резервы, вскоре вернутся на работу.

В министерстве отметку в 50 миллиардов долларов, что составляет около 10% ВВП Израиля, считают оптимистичной и оправданной. Как сообщается, половина расходов приходится на оборону. В то же время, закладываются расходы на компенсацию бизнеса и реабилитацию военных, а также потери экономики от войны.

Тем не менее, несмотря на такую стоимость войны, ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Секторе Газа. Относительно фактической ситуации с продвижением ЦАХАЛ, то аналитики отмечают, что армейские подразделения ЦАХАЛ отделили и оцепили город Газа и городок Бейт-Ханун, которые все еще остаются местами активного сопротивления на севере Сектора.

ЦАХАЛ в центральной части Сектора Газа перерезает две основные дороги сообщения и выходит на береговую линию.

Похоже, что ЦАХАЛ не планирует отступаться от своей основной цели, а именно – уничтожения ХАМАС на всей территории сектора Газа.

Почему "гуманитарная пауза" в Секторе Газа не равноценна прекращению огня

Примечательно, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который накануне уже в третий раз прибыл в Израиль с начала войны 7 октября, заявил, что Соединенные Штаты выступают за формирование гуманитарных пауз, но не поддерживают прекращение огня в нынешнем противостоянии Израиля и боевиков ХАМАС.

Таким образом Блинкен подтверждает, что Вашингтон полностью поддерживает цели Израиля в этой войне. Но в то же время США ищут пути разрешения гуманитарной ситуации и помощи гражданскому населению.

Мы считаем, что остановка огня просто позволит боевикам ХАМАС остаться на месте и перегруппироваться, а также повторить то, что они сделали 7 октября. Очень важно приложить дополнительные усилия, чтобы защитить гражданское население Сектора Газа. Эта задача в будущем будет облегчена благодаря гуманитарным паузам. Также необходимо предотвратить создание нового фронта со стороны любого другого государства или негосударственной структуры,

– сказал Блинкен.

То есть после визита в Израиль Блинкен уже более утвердительно заявляет, что предпосылки для создания гуманитарных пауз в боях существуют, и, скорее всего, ЦАХАЛ будет их внедрять.

Следует объяснить, что идея "гуманитарных пауз" не равноценна прекращению огня. Идея состоит в том, что в отдельных районах ЦАХАЛ будет кратковременно прекращать операции по эвакуации гражданских или распределения гуманитарной помощи. В то же время в других секторах операции ЦАХАЛ будут продолжаться.

И такая тактика имеет смысл, ведь боевики ХАМАС обязательно воспользуются прекращением огня. Хотя идея "гуманитарных пауз" может оказаться под угрозой.

Идея "гуманитарных пауз" может оказаться под угрозой

Дело в том, что накануне было договорено о вывозе иностранцев из Сектора Газа в Египет через гуманитарный коридор на КПП "Рафах". Но процесс приостановили.

Все из-за попытки ХАМАС отнести своих раненых боевиков к числу тех, кто имеет право выехать в Египет через КПП "Рафах".

Стоит напомнить, что люди, обладающие двойным, американским или другим иностранным гражданством, неоднократно собирались возле КПП на южной границе Сектора Газа, начиная с 7 октября.

Но в течение нескольких недель КПП "Рафах" оставался закрытым и Египет никого к себе не принимал. Параллельно с этим чиновница из администрации президента США Джо Байдена пыталась договориться о выходе иностранцев, но боевики ХАМАС препятствовали выезду иностранных граждан из Сектора Газа. Фактически ХАМАС выдвигал "необоснованные требования" шантажируя Запад.

"ХАМАС неоднократно предоставлял Израилю, Соединенным Штатам и Египту списки раненых палестинцев, которым следует разрешить выехать вместе с американцами. Но проверка показала, что многие из них были бойцами ХАМАС. Около трети раненых палестинцев в первом списке были бойцами ХАМАС, и разрешение им выйти из Газы является неприемлемым для официальных лиц Египта, США и Израиля. Задержки продолжались некоторое время, потому что ХАМАС постоянно предлагал списки, которые, как оказалось, включают его членов», – пишет NYT.

Напряженность между Турцией и Израилем

Однако чем дольше длится операция ЦАХАЛ в Секторе Газа, тем большее напряжение появляется в отношениях Израиля с другими странами.

К примеру, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна будет собирать доказательства якобы военных преступлений Израиля в Секторе Газа, чтобы затем передать их в Международный уголовный суд.

Эрдоган заявил, что не будет больше никакого доверия к мировой системе, если Израиль не будет остановлен и привлечен к ответственности за то, что он назвал "военными преступлениями и нарушениями прав человека".

Кроме того, Эрдоган анонсировал визит в Турцию президента Ирана Ибрахима Раиси, чтобы обсудить вопрос противодействия Израилю. Также он заявляет, что полностью разрывает контакты с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху из-за действий Израиля в Газе.

Израилю нужно уничтожить ХАМАС, не подорвав отношения с арабскими соседями

Если напряженные отношения с Турцией Израиль еще как-то переживет, то есть и куда более тревожные сигналы.

Западные аналитики сейчас видят опасность для Израиля, если он полностью сосредоточится на уничтожении ХАМАС и не будет обращать внимания на долгосрочные стратегические цели более широкой военной и дипломатической стратегии.

В частности, как пишет сегодня американский аналитик Диджей Розенталь, израильское правительство должно искать способы уничтожить ХАМАС, не подрывая своих отношений с арабскими соседями.

И это действительно очень важно для Израиля, ведь в течение последних десятилетий эти усилия создали жизненно важные отношения между Израилем и Иорданией, Египтом, Бахрейном, Марокко, Объединенными арабскими Эмиратами, Катаром и Суданом. А на горизонте уже виднелась и нормализация отношений с Саудовской Аравией.

И, к сожалению, для Израиля, лидеры этих стран все больше осуждают действия ЦАХАЛ, как бы странно это ни звучало.

Как пишет NYT, на самом деле многие ближневосточные региональные лидеры частно поддерживают действия Израиля, ведь также хотели бы разгромить радикальный исламизм. Но эти же лидеры сталкиваются с внутренним давлением собственного общества, призывающего поддержали Палестину и боевиков ХАМАС.

Розенталь приводит важный тезис – Израиль должен изменить информационный вектор этой войны, чтобы арабский мир мог поддержать евреев, но для этого нужно изменить риторику в отношении палестинцев как таковых.

Примечательно, что если Израиль не расширит свои цели таким образом и не донесет их до лидеров Ближнего Востока, он легко попадет в ловушку, расставленную ХАМАС и Ираном.

То есть, стремясь просто уничтожить ХАМАС, Израиль подрывает любую перспективу регионального партнерства, усиливает влияние Ирана, а также расширяет слои арабского населения, которые захотят отомстить.