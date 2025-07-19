О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 19 июля, сообщает 24 Канал.
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Глава Одесской ОГА сообщил, что продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки. Предварительно известно об одном погибшем человеке и, по меньшей мере, трех пострадавших. Аналитики DeepState пишут, что враг оккупировал Яблоновку (Сумщина). Важно! Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока нет. В DeepState также отмечают, что противник продвинулся у Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка. В Павлограде прогремела серия взрывов. Взрывы слышали в Ровно, Полтаве и Павлограде во время атаки БпЛА. В результате атаки дронами зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, в частности, многоквартирных жилых домов. Продолжается ликвидация последствий, о чем сообщил руководитель ОВА Олег Кипер. "В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Горит жилая многоэтажка, спасатели спасают людей из огненной ловушки", – написал Труханов. По состоянию на 2 часа ночи подтверждена гибель одного человека.
На месте работают все соответствующие службы.
В Одессе прогремели взрывы
Глава Одесской ОГА сообщил, что продолжается ликвидация последствий массированной вражеской атаки. Предварительно известно об одном погибшем человеке и, по меньшей мере, трех пострадавших.
Аналитики DeepState пишут, что враг оккупировал Яблоновку (Сумщина).
Важно! Официального подтверждения этой информации со стороны Генштаба ВСУ пока нет.
В DeepState также отмечают, что противник продвинулся у Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка.
В Павлограде прогремела серия взрывов.
Взрывы слышали в Ровно, Полтаве и Павлограде во время атаки БпЛА.
В результате атаки дронами зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, в частности, многоквартирных жилых домов. Продолжается ликвидация последствий, о чем сообщил руководитель ОВА Олег Кипер.
"В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура. Горит жилая многоэтажка, спасатели спасают людей из огненной ловушки", – написал Труханов.
По состоянию на 2 часа ночи подтверждена гибель одного человека.