Пока же российские захватчики все усилия сосредоточили на захвате Северска. Именно туда они ринулись после боев за Лисичанск. Эту информацию подтверждает и британская разведка.

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Ведь из Северска открывается дорога на Славянск и Краматорск. А также Бахмут, который, вероятно, станет следующей целью россиян, когда Северск будет захвачен.

О мощных боях в этом районе подтверждают и в Генштабе ВСУ. В отчете за 15 июля указано, что на Краматорском направлении враг проводит перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска. Из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы Краматорска, Закотного, Григорьевки и других. Нанес авиаудары вблизи Верхнекаменского.

Также российские оккупанты на Славянском направлении пытаются улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска. Обстреляли из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других.

В Донецком направлении противник продолжает огненное влияние на подразделения сил обороны Украины по артиллерии и танкам по линии столкновения. Ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне наших войск. Основные усилия сосредотачивает на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.

На Бахмутском направлении производил обстрелы наших позиций, в частности, в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестово, Веселое, Майорск, Вершина. Нанес авиаудар неподалеку от Семигиря, Берестового и территории Углегорской ТЭС. Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли.

Враг задействовал беспилотник вблизи Бахмутского. Также противник пытается усилить систему противовоздушной обороны тыловых баз и подразделений.

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