Враг ударил по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 5 раз, применив 15 ракет. Также совершил 95 авиаударов, сбросив 127 управляемых авиационных бомб. Более того, было более 4800 обстрелов, из них 143 – из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении шли три боя вблизи Глубокого и Волчанска.

Бои не прекращаются возле Глубокого и Волчанска: смотрите на карте DeepState

На Купянском направлении враг атаковал 14 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Новоселовки, Стельмаховки, Синьковки и Глушковки.

На Лиманском направлении также произошло 14 боестолкновений возле Дружелюбовки, Макеевки, Новосадового, Невского и Дибровы.

На Северском направлении было 9 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Выемки и Спорного.

На Краматорском направлении враг атаковал 19 раз у Ступочек, Часового Яра, Калиновки, Григорьевки, Предтечиного.

На Торецком направлении было 14 боев возле Нелиповки, Торецка, Нью-Йорка и Дилиевки.

На Покровском направлении украинские военные отражали 58 вражеских штурмовых действий, в частности, в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Птичье, Новогродовка. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки и Калинового.

Аналитики DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись возле Водяного, Мариновки, Калинового, Орловки и в Новогродовке.

Ситуация на Покровском направлении самая тяжелая: смотрите на карте

На Кураховском направлении наши военные остановили 18 атак противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки и Константиновки.

На Времовском направлении оккупанты напрасно 8 раз наступали в направлении Водяного, Угледара и Катериновки.

На Ореховском направлении случилось 3 боестолкновения у Новоандреевки и Щербаков.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях – без изменений.

На Волынском и Полесском направлениях – не обнаружили признаков формирования наступательных группировок врага.

На границе с Черниговской и Сумской областями Россия сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.

Потери врага

За прошедшие сутки оккупанты потеряли 1190 человек личного состава. Потери в технике также значительные, в частности: