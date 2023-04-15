О событиях, произошедших на фронте, в тылу и на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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04:32 Эксперт по безопасности Иван Варченко утверждает, что в Бахмуте россияне закончили историю ЧВК "Вагнера" и российских десантно-штурмовых подразделений. Варченко отметил, что в конце 2022 года, когда практически истощена и морально, и физически российская армия была готова перейти к оперативной паузе, попала в психологически оперативную ловушку под Бахмутом.

03:00 Командира одного из подразделений добровольческого Интернационального легиона ВСУ Михала Журека похоронили вблизи польского города Кемпно, в населенном пункте Бралине. Мужчина активно участвовал в обороне Бахмута. У него осталось четверо детей от 12 до 18 лет.

02:24 Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин считает, что России пора ставить точку в войне. Он хочет, чтобы армия убийц "намертво закрепилась" на уже оккупированных территориях.

01:41 Агентство национальной безопасности Польши прокомментировало пост Медведева в твиттере, где он пригрозил Польше исчезновением с карты Европы. Приспешнику Путина посоветовали не останавливаться в употреблении микса алкоголя и наркотиков, аргументируя, что это опасно для здоровья.

01:00 В России решили юридически приравнять электронные повестки к традиционным, что еще больше сузит удавку на шее уклонистов. Единственным проголосовавшим против сенатором стала Людмила Нарусова. Она заявила, что поправки направлены на ограничение прав и не соотносятся с действующими законами и российской конституцией.