На вопрос о возможных последствиях прекращения американской помощи Марченко отметил, что это будет серьезным вызовом, но не катастрофой. Об этом он сообщает 24 Канал со ссылкой на El Pais.

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Сколько продержится Украина без помощи США

Марченко отметил, что прекращение военной помощи от США будет серьезным вызовом, но не катастрофой. Он отметил необходимость стратегического планирования и укрепления доверия с новой администрацией США.

Мы должны иметь план создания необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией. В естественных интересах Украины – построить доверие для сотрудничества. Я думаю, что это должно быть приоритетной стратегией как для Украины, так и для Европы,

– подчеркнул министр.

Марченко заверил, что сейчас Украина обеспечена достаточным количеством оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять агрессии как минимум до первой половины 2025 года. Он также отметил, что в 2025 году бюджет предусматривает дополнительные ассигнования на закупку боеприпасов и военной техники.

Это означает, что по крайней мере на первое полугодие и дальше мы будем хорошо вооружены, чтобы противостоять этой агрессии. Украина должна очень мудро использовать это время для проведения необходимых переговоров с нашими главными союзниками в США,

– подчеркнул Марченко.

Он отметил, что сейчас Украина получает необходимое оружие от США.