Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Силы обороны добились успехов на двух направлениях.

Какова ситуация на фронте?

Харьковское направление

Оккупанты 15 и 16 октября продолжали наступательные действия на севере Харьковской области, однако подтвержденных прорывов не было. Украинские силы контратаковали вблизи Старицы, что на северо-восток от Харькова.

Минобороны России и российские военные блогеры продолжают безосновательно утверждать, что оккупанты окружили украинских военных на северо-востоке Харьковской области.

Славянское направление

Украинские войска удерживали позиции или продвинулись на восток от Славянска.

На геолоцированных кадрах, опубликованных 15 октября, видно, как российские войска наносят удары по украинским позициям на запад от Каленики, расположенной на восток от Славянска. Ранее российские источники утверждали, что их войска удерживают позиции в этом районе.

Константиновское направление

Российский военный блогер заявил, что российские войска полностью контролируют Константиновку. Однако ISW не обнаружило доказательств захвата города.

По оценке аналитиков, российские военные смогли проникнуть в значительную часть южных и центральных районов Константиновки, но не закрепились там.

Признаков присутствия российских войск в северной части города ISW не обнаружило.

Также российский военный блогер утверждал, что российские войска ведут бои вблизи Киндратовки, расположенной между Алексеево-Дружковкой и Дружковкой, и наносят удары по переправам через реку Кривой Торец в этом районе. В то же время ISW не обнаружило доказательств присутствия российских войск вблизи или в пределах Киндратовки, а также в Алексеево-Дружковке.

Добропольское направление

Российские войска 15 и 16 октября провели активные атаки на Добропольском направлении.

Один из российских военных блогеров заявил о продвижении российских войск на восток от Золотого Колодца, расположенного на северо-восток от Доброполья. Другой утверждал, что вблизи этого населенного пункта украинские силы провели контратаку.

Ореховское направление

Украинские войска недавно продвинулись на западе Запорожской области. На геолоцированных кадрах, опубликованных 15 октября, видно, что российские войска наносят удар по украинской позиции в южной части Степногорска, расположенного на запад от Орехова. Это свидетельствует о недавнем продвижении украинских сил в этом районе.

Херсонское направление

16 октября представитель корпуса морской пехоты Украины сообщил, что украинские военные недавно сорвали попытку россиян высадиться на двух лодках на одном из островов в дельте Днепра.

Также на геолоцированных кадрах, опубликованных 12 октября, зафиксирована неудачная попытка российских военных пересечь Днепр на надувной лодке и закрепиться на правом, западном берегу вблизи Приднепровского, что на восток от Херсона.

Обстановка на фронте / Карты ISW

Обратите внимание! 16 октября начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил Путину, что с 1 сентября 2026 года российские войска захватили более 1800 квадратных километров территории и 92 населенных пункта. В то же время, по оценкам ISW, с 1 января 2026 года российские войска захватили около 100 квадратных километров территории и 69 населенных пунктов. А с 1 сентября они, напротив, потеряли в общей сложности 122 квадратных километра.