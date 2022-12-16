По состоянию на 16 декабря в Украине длится 296-й день российского широкомасштабного вторжения. В Генштабе сообщили актуальную информацию на фронте и в тылу.

Читайте также Массированный ракетный удар, ЕС утвердили санкции против России: хронология 296 дня войны

Какие регионы пострадали от обстрелов

Утром враг нанес массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре нашего государства. Российские оккупанты выпустили 70 крылатых и 4 управляемые авиационные ракеты. Следует добавить, что 60 крылатых ракет сбили наши силы противовоздушной обороны.

В результате ударов поражены несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Какая ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и России продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Запсилья и Поповка Сумской области и Стрелка, Старица, Амбарное, Ольховатка, Двухлетняя и Красное в Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Синьковка, Орлянка, Табаевка, Берестово и Вишневое Харьковской области и Владимировка и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении враг обстрелял позиции наших войск из танков и разнокалиберной артиллерии недалеко от Макеевки, Площадки, Краснопоповки, Дибровы и Горного Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает штурмовые действия на наши позиции, пытаясь найти слабые места в линии обороны для прорыва. Обстреливал районы более 20 населенных пунктов. Среди них: Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Часов Яр, Дружба, Железное, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневого поражения потерпели окрестности Богоявления, Нескучного, Пречистовки и Угледара в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениям противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали более 30-ти населенных пунктов. В частности, Плавные, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольговское, Никополь Запорожской области и Чернобаевка, Антоновка, Херсон, Никольское, Токаревка и Милово Херсонской области.

Захватчики окапываются в Крыму

Противник продолжает укреплять линию обороны на границе Херсонской области и временно оккупированного Крыма. Кроме того, враг усиливает также охрану объектов водоснабжения в Крым, в частности, Северокрымского канала.

Для этого дополнительно направлены подразделения мобилизованных из Краснодарского края.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 района сосредоточения личного состава, пункт управления и боеприпасов оккупантов.