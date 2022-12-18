Противник пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. Об этом свидетельствует оперативная информация от Генерального штаба ВСУ.
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ВСУ отразили атаки врага около 15 населенных пунктов
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Стельмаховка и Серебрянское лесничество Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Веселое, Бахмут, Клещиевка, Опросное, Первомайское, Невельское и Красногоровка Донецкой области.
При этом в течение суток 17 декабря противник нанес 5 ракетных, а также совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины.
Какая ситуация на направлениях
на Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.
на Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Середина-Буда и Волковка Сумской области и Стрелка, Глубокое, Старица, Волчанск, Волоховка, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная – Харьковской.
на Купянском направлении огневого поражения потерпели районы Берестового, Ягодного, Котляровки и Крахмального Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки в Луганской области.
на Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку и Краснопоповку Луганской области.
на Бахмутском и Авдеевском направлениях под огонь противника попали районы более 15 населённых пунктов.
на Новопавловском направлении враг активных действий не производил. Для уточнения положения наших войск привлек БПЛА в районе населенного пункта Шевченково.
на Запорожском и Херсонском направлениях противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии 24 населенных пункта. Среди них – Белогорье, Новоданиловка, Орехов, Степное, Плавное на Запорожье и Казацкое, Тягинко, Никольское, Херсон и Днепровское Херсонской области.
ВСУ продолжают уничтожать врага и его технику
За предыдущие сутки подтверждено огневое поражение подразделениями Сил обороны нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также двух его складов боеприпасов в Запорожской области.
- Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.
- Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 8 районов сосредоточения личного состава, 2 пункта управления и 4 боеприпаса российских оккупантов.