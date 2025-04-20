Враг обстреливал район и после прибытия спасателей, причем несколько раз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Россия обстреляла Константиновку

Вчера, 19 апреля Россия нанесла удар по жилому сектору Константиновки, разрушив частный дом.

Во время разбора завалов враг неоднократно обстреливал место проведения работ, из-за чего работы приходилось приостанавливать,

– отметили в ГСЧС.

Утром 20 апреля из-под завалов удалось достать тела двух погибших мужчины и женщины.

На месте происшествия работали спасатели, парамедики Национальной полиции и представители Константиновской МВА. Константиновка страдает от вражеских обстрелов ежедневно.

Спасатели достают тела из-под завалов после авиаудара России в Константиновке: смотрите видео (внимание, чувствительные кадры!)

Напомним, Россия инсценировала взрывы в Донецке во время "пасхального перемирия", обвиняя Украину в нарушении тишины. После объявления "перемирия" Россия осуществила 387 обстрелов, 19 штурмов и 290 раз применила беспилотники.