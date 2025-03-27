О ключевых событиях 27 марта, ситуацию на фронте, потери оккупантов и успехи украинских защитников - читайте в хронологии 24 Канала.
Смотрите также Силы обороны уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона врага в России
ВСУ отбросили россиян под Покровском
Аналитики DeepState сообщили, что по состоянию 27 марта Силы обороны Украины отбросили врага в поселке Котлино Донецкой области.
Населенный пункт расположен под Покровском, где уже несколько месяцев продолжаются одни из самых ожесточенных боев.
В то же время россияне имели успехи у Катериновки, Тернов и в селе Днепроэнергия.
Зеленский ответил, придерживаются ли россияне энергетического перемирия
По словам Зеленского, в ночь на 26 марта россияне действительно не атаковали энергообъекты Украины, однако пострадала другая гражданская инфраструктура.
Безусловно, это трагедия, что россияне все равно атаковали, более сотни дронов... Но мы должны быть честными – ударов по энергетике сегодня ночью не было,
– сказал президент.
"Шахеды" атаковали Черкассы
В ночь на 27 марта российские "Шахеды" атаковали Черкассы. В городе работало ПВО.