Подробнее о дипломатическом фронте и ситуации на поле боя читайте в тексте
24 Канала.
Смотрите также
Россия захватывает оружие, которое НАТО передает Украине, и отправляет его в Иран – CNN
3:00 Со стороны России на подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная пробка. Вечером 12 марта очередь из машин растянулась на 3 километра. Причина этого – техническая неисправность на одном из пунктов обзора. Известно, что на въезде в Крымский мост сломался рентген, которым проверяют весь транспорт. 2:22 Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Бахмутском направлении враг пытается сосредоточить лучше подготовленные группы вагнеровцев и прорвать оборону украинских защитников. За сутки 12 марта возле Бахмута было 39 боеприкосновений. Там погибли 239 оккупантов, еще 293 – ранены. ВСУ подбили 2 вражеских танка Т-72 и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Оса". 00:23 Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что ему нравится идея переименования России в Московию. Высокопоставленный чиновник заверил, что обсудит с экспертами возможность и уместность переименования. Ведь это имеет историческую подоплеку, потому что история с "Московией" появилась во времена Петра I, решившего переписать, в том числе благодаря некоторым украинским деятелям, историю Московии, и собственно, тогда возникло название "Россия". То есть россияне с тех пор пытались забрать историю Руси-Украины.