Джонсон уверен, что Россия не покорит украинцев

Джонсон ответил на вопросы журналистов о том, что разведка стран Запада допускает, что Россия будет бомбить украинские города до конца 2023 года.

Кстати Говорить с Путиным – это как торговаться с крокодилом, держащим твою ногу в челюстях, – Джонсон

Глава правительства Великобритании сказал, что это "реалистичная вероятность". Джонсон отметил, что Путин допустил катастрофическую ошибку из-за чего у российского диктатора сложная политическая позиция.

В то же время, по словам британского премьера, у России большая армия.

На самом деле, единственный вариант, который у него (Путин – 24 канал) есть сейчас, – это продолжать использовать свой отвратительный, жестокий подход, управляемый артиллерией, пытаясь разгромить украинцев,

– заявил Джонсон.

Несмотря на это, Джонсон уверен, что Россия не сможет покорить дух украинцев.

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