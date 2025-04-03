Этими действиями Россия скорее пытается показать Трампу, что ее потенциал еще не исчерпан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палису.

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Россияне готовы активизировать усилия на определенных направлениях

Палиса подтвердил признаки, что россияне действительно готовят на активизацию на нескольких направлениях. Впрочем, у врага вряд ли достаточно ресурсов, чтобы достичь каких-то существенных успехов, отмечает он.

В этом году российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек – это эквивалент примерно 15 мотострелковых дивизий. Их формирование продолжается.

В этом контексте важно понимать, что все эти силы ввести в бой одновременно невозможно. Враг будет пытаться давить там, где это возможно.

"Это происходит на фоне продолжающихся консультаций по прекращению огня. Не секрет, что эти переговоры для россиян сейчас не представляют большого интереса – кроме, возможно, вопросов, связанных с морским направлением, где режим прекращения огня для них более актуален. По воздушному или наземному – очевидно, что они продолжают постепенно продвигаться, пытаясь продавить отдельные участки фронта", – отметил Палиса.

Палиса объясняет, что целью россиян на этом этапе является продемонстрировать миру, в частности Трампу, что они достигают определенных успехов на фронте, даже если это дается им большой ценой.