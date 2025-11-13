Враг продвинулся на Харьковщине и Запорожье: обновленная карта DeepState

Российские военные продолжают давить на линии фронта. В частности, враг продвинулся на Харьковщине и Запорожье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. В четверг, 13 ноября, аналитики обновили карту боевых действий.

Что изменилось на фронте?

По состоянию на 13 ноября аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. К сожалению, враг оккупировал еще один населенный пункт на Харьковщине – село Степная Новоселовка Купянского района.

Где наступает противник на Харьковщине: смотрите на карте

Кроме того, россияне продвинулись в районе Гуляйполя в Запорожской области – вблизи сел Сладкое и Новоуспеновское.

Что происходит в Запорожье: смотрите на карте

К слову, эксклюзивно для 24 Канала летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан прокомментировал вражеское наступление в Харьковской области. Противник воспользовался "буферной зоной" вблизи Бологовки и пересекли госграницу на еще одном участке. По мнению военного эксперта, задача оккупантов на осенне-зимний период – захватить Волчанск, Купянск и Великий Бурлук.

