Ворог просунувся на Харківщині та Запоріжжі: оновлена мапа DeepState
- Аналітики DeepState оновили карту бойових дій 13 листопада.
- Росіяни окупували село в Куп'янському районі Харківщини та просунулися на Запоріжжі поблизу Гуляйполя.
Російські військові продовжують тиснути на лінії фронту. Зокрема, ворог просунувся на Харківщині та Запоріжжі.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. У четвер, 13 листопада, аналітики оновили карту бойових дій.
Дивіться також Чи був готовий Покровськ до оборони, як росіяни прорвалися у місто та чи є загроза його втрати: інтерв'ю командира 1-го ОШП "Перуна"
Що змінилося на фронті?
Станом на 13 листопада аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. На жаль, ворог окупував ще один населений пункт на Харківщині – село Степова Новоселівка Куп'янського району.
Де наступає противник на Харківщині: дивіться на карті
Окрім того, росіяни просунулися в районі Гуляйполя в Запорізькій області – поблизу сіл Солодке та Новоуспенівське.
Що відбувається на Запоріжжі: дивіться на карті
До слова, ексклюзивно для 24 Каналу льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував ворожий наступ у Харківській області. Противник скористався "буферною зоною" поблизу Бологівки й перетнули держкордон на ще одній ділянці. На думку військового експерта, завдання окупантів на осінньо-зимовий період – захопити Вовчанськ, Куп'янськ і Великий Бурлук.
Останні новини про війну в Україні:
Станом на вечір 13 листопада Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про 157 боєзіткнень на фронті. Найбільше ворожих атак довелося відбивати на Покровському (47), Оріхівському та Олександрівському (по 12) напрямках.
Масована атака дронів спричинила серію вибухів у Донецьку. Унаслідок цього в деяких районах міста виникли перебої з електропостачанням, ураження можливе в районі Донецького металургійного заводу.
В Інституті вивчення війни заявили про погіршення ситуації на Гуляйпільському напрямку. Росіяни просуваються, використовуючи погані погодні умови.