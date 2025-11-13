Ворог просунувся на Харківщині та Запоріжжі: оновлена мапа DeepState

Російські військові продовжують тиснути на лінії фронту. Зокрема, ворог просунувся на Харківщині та Запоріжжі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. У четвер, 13 листопада, аналітики оновили карту бойових дій.

Дивіться також Чи був готовий Покровськ до оборони, як росіяни прорвалися у місто та чи є загроза його втрати: інтерв'ю командира 1-го ОШП "Перуна"

Що змінилося на фронті?

Станом на 13 листопада аналітики DeepState оновили дані про ситуацію на лінії зіткнення. На жаль, ворог окупував ще один населений пункт на Харківщині – село Степова Новоселівка Куп'янського району.

Де наступає противник на Харківщині: дивіться на карті

Окрім того, росіяни просунулися в районі Гуляйполя в Запорізькій області – поблизу сіл Солодке та Новоуспенівське.

Що відбувається на Запоріжжі: дивіться на карті

До слова, ексклюзивно для 24 Каналу льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан прокоментував ворожий наступ у Харківській області. Противник скористався "буферною зоною" поблизу Бологівки й перетнули держкордон на ще одній ділянці. На думку військового експерта, завдання окупантів на осінньо-зимовий період – захопити Вовчанськ, Куп'янськ і Великий Бурлук.

Останні новини про війну в Україні: