За месяц россияне оккупировали 564 квадратных километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State.

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Сколько территорий захватили россияне в июле?

России удалось удержать достигнутые в июне темпы наступления. За июль враг оккупировал 564 квадратных километра. Темпы продвижения фактически остались те же.



Динамика оккупированных территорий в месяц / Инфографика Deep State

Аналитики Deep State сделали корреляцию штурмовых действий и отношение потерянных территорий:

Новопавловский – 34% от всех квадратных километров (12% штурмовых действий за месяц);

Покровский – 22% квадратных километров (35% штурмовых действий)

Лиманский – 12% квадратных километров (15% штурмовых действий)

Харьковский (в т.ч. Купянский) - 9% квадратных километров (9% штурмовых действий)

Торецкий – 5% квадратных километров (5% штурмовых действий)

Северский – 4% квадратных километров (4% штурмовых действий)

Запорожский – 3% квадратных километров (1.3% штурмовых действий)

Сумской – 0% квадратных километров (11% штурмовых действий)

Видим, что наиболее эффективными являются Покровское и Сумское направления. Там врагу приходится прилагать большие усилия, чтобы достигать успехов.

А вот Новопавловское является наиболее проблемным и там враг меньшей кровью, имеет большие успехи. Другие же направления в целом демонстрируют почти полную идентичность в процентном количестве потерянных территорий и штурмов.