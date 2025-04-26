Об этом сообщили в Константиновской и Покровской окружных прокуратурах, которые уже открыли уголовные производства по фактам военных преступлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

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Россия обстреливала Донецкую область

В субботу, 26 апреля, около 11:35, россияне сбросили 3 авиабомбы на Константиновку, ударив по частному сектору. Погиб 41-летний мужчина, еще два человека – 60-летняя женщина и 50-летний мужчина – получили осколочные ранения, перелом ребер и рваные раны.

Менее чем через час, в 12:18, враг снова обстрелял город – на этот раз погиб 45-летний местный житель. Ранения получили супруги 52 и 56 лет, а также еще один 56-летний мужчина. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Для удара по городу оккупанты использовали авиабомбу ФАБ-250 с УМПК.

Кроме того, российские войска атаковали Покровский район, ударив неподалеку от села Новоэкономичное. Там погиб 55-летний мужчина, а водитель легковушки и двое пассажиров в возрасте от 40 до 64 лет получили травмы и контузии. Тип оружия, которым ударили по району, сейчас устанавливают.