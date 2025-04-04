О ситуации на фронте, последствия атак вражеских сил, главные события этих суток – сообщает 24 Канал.
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- В Черном море вражеские корабли отсутствуют;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
Москву и Липецк атакуют неизвестные беспилотники
Российские пропагандисты писали, что Московская область находилась под атакой неизвестных БПЛА. Временные ограничения (так называемый план "Кавьор") ввели на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.
Позже писали, что аэропорт Внуково все же возобновил свою работу. Относительно других – пока неизвестно.
Жители Липецка также внимательно слушали взрывы этой ночью, из-за чего даже гудели сигнализации в автомобилях. В общем местные жители насчитали уже около 20 громких взрывов.
Российская армия нанесла удар по Харькову беспилотниками
Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что, по состоянию на 01:28 4 апреля, в результате вражеской атаки в городе пострадали 34 человека. Среди них есть 2 ребенка – это мальчик 9 лет, у него острая реакция на стресс, и мальчик 16 лет, у него перелом голени.
Известно, что 3 человека погибло.
Последствия вражеской атаки по Днепру
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что область снова под массированной атакой вражеских "Шахедов". Громко было в Днепре и Каменском.
В областном центре произошли возгорания. В одном из районов горит дом. Повреждены админздания.