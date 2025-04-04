02:29, 4 апреля

Российские пропагандисты писали, что Московская область находилась под атакой неизвестных БПЛА. Временные ограничения (так называемый план "Кавьор") ввели на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

Позже писали, что аэропорт Внуково все же возобновил свою работу. Относительно других – пока неизвестно.

Жители Липецка также внимательно слушали взрывы этой ночью, из-за чего даже гудели сигнализации в автомобилях. В общем местные жители насчитали уже около 20 громких взрывов.