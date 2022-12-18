Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, такими действиями россияне только хотят запугать население. пишет 24 канал.

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Какую ошибку совершил Путин

Жданов объяснил, что еще в начале вторжения российский диктатор допустил роковую ошибку. Ведь вместо того, чтобы четко продумать план действий, российское командование приказало выпускать ракеты "вправо и влево".

Таким образом, война все еще продолжается, а ракет остается все меньше,

– говорит эксперт.

Жданов предположил, какие ракетные атаки ждут украинцев: смотрите видео

Поэтому вскоре, по словам Жданова, оккупанты будут выпускать по 1-2 ракет, вместо 4-5. Соответственно, для украинцев появляется шанс, что повреждения после ракетных обстрелов будут не столь критические, как раньше.

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