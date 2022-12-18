Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, такими действиями россияне только хотят запугать население. пишет 24 канал.
Читайте также Точный удар и 250 килограммов взрывчатки, – Жданов оценил особое вооружение, которое предоставят США.
Какую ошибку совершил Путин
Жданов объяснил, что еще в начале вторжения российский диктатор допустил роковую ошибку. Ведь вместо того, чтобы четко продумать план действий, российское командование приказало выпускать ракеты "вправо и влево".
Таким образом, война все еще продолжается, а ракет остается все меньше,
– говорит эксперт.
Жданов предположил, какие ракетные атаки ждут украинцев: смотрите видео
Поэтому вскоре, по словам Жданова, оккупанты будут выпускать по 1-2 ракет, вместо 4-5. Соответственно, для украинцев появляется шанс, что повреждения после ракетных обстрелов будут не столь критические, как раньше.
Война в Украине: последние новости
- В сутки 17 декабря подразделения Сил обороны отразили атаки российских кафиров в районах более пятнадцати населённых пунктов в Луганской и Донецкой областях.
- Зеленский подтвердил, что ведет переговоры с лидером США Джо Байденом по передаче Украине систем ПВО Patriot. По его словам, Украина нуждается в средствах ПВО, поэтому ведутся постоянные переговоры с партнерами.
- Официальная цифра погибших российских кафиров стремительно движется к отметке "100 тысяч". В частности, за сутки количество захватчиков сократилось еще на 590 человек.
- Генштаб подтвердил огневое поражение подразделениями сил обороны 16 декабря нескольких районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, а также двух его складов боеприпасов в Запорожской области. Потери личного состава составили более 150 раненых военнослужащих, уничтожены 10 единиц военной техники разного типа.