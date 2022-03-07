Об этом 7 марта рассказал глава Коростенского городского совета Владимир Москаленко. Свое обращение он записал на месте музейного комплекса, куда раньше попал снаряд оккупантов.
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Из Коростеня на Житомирщине отправили во Францию 400 детей. Они были вынуждены покинуть свои дома, чтобы не пострадать от российских обстрелов города.
Об этом 7 марта рассказал глава Коростенского городского совета Владимир Москаленко. Свое обращение он записал на месте музейного комплекса, куда раньше попал снаряд оккупантов.
Новость дополняется...