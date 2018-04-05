Война на Донбассе – это продолжение развала Советского Союза, – Олег Скрипка

Лидер украинской музыкальной группы "Вопли Видполясова" Олег Скрипка выразил мнение о том, что сегодняшняя война на оккупированном Донбассе является продолжением развала и агонии Советского Союза.

Об этом сообщает "Обозреватель".

"Война, на которой мы находимся, – это мы отрываемся от информационной, исторической пуповины империи. Это продолжение развала Советского Союза. Это когда человек физически уже умирает, клетки еще живы, а душа позже отходит", – рассказал Скрипка.

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"Аура Советского Союза еще не умерла. Это сейчас агония Советского Союза. Безусловно, мы отрываемся, это кровавый процесс, и он очень болезненный", – отметил музыкант.

К слову, в 2017 году полиция взялась за проверку заявления Олега Скрипки о необходимости создания гетто для граждан Украины, которые не могут выучить украинский язык.