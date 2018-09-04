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Война на Донбассе: военные знают о перемирии только из соцсетей

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Пророссийские наемники минимум 5 раз с начала суток обстреливали позиции украинских военных. Одно из самых горячих мест фронта – окрестности оккупированной Горловки.

Позиции бойцов Объединенных сил обстреливают из стрелкового оружия. О школьном перемирии бойцы знают преимущественно из соцсетей, отнюдь не по поведению врага.

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"После захода солнца стреляют из гранатомета и миномета. Враг лютует", – рассказал военнослужащий ВСУ Валентин.

Правда, бойцы спешат развенчать миф, что им запрещают стрелять. Провокации оккупанта не остаются без ответа.

Если что-то угрожает нашей жизни, то мы открываем огонь без команды. Это, конечно, самозащита – защищаем себя, защищаем территорию Украины. Если нам ничего не угрожает, то огонь без команды не открываем. Только по команде,
– заверил военнослужащий ВСУ Олег

Только за первые сутки учебного года единственное, что сделали пророссийские наемники – увеличили количество обстрелов по свободной территории. Правда, удивить кого-то это уже не может.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Война на Донбассе Новости Украины Перемирие
Источник: 24 канал
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