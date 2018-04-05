"Война не закончится": Грымчак озвучил неутешительный прогноз конфликта на Донбассе

Противостояние между Украиной и Российской Федерацией сохранится даже после завершения конфликта на Донбассе, ведь война между странами длится уже несколько веков.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в эфире "112 Украина".

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Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, будет более или менее в ближайшее время, условно говоря. Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет,

– отметил Грымчак.

По словам чиновника, Россия по-прежнему пытается дестабилизировать обстановку на территории Украины. Так, засступник министра напомнил о российском плане "Троя", разработанный в 2014 году.

"Такие попытки расшатать ситуацию внутри страны происходят и сейчас. В Киеве, в Одессе, в Харькове. Но Служба безопасности работает, все нормально", – заявил он.

Напомним, ранее Юрий Грымчак заявлял, что оккупированный Донбасс может вернуться в состав Украины уже в 2018 году. В конце концов, быстрый возврат оккупированных территорий предусматривает принятый законопроект о реинтеграции Донбасса.