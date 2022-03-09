Украинские военные мужественно защищают родную землю, отражая атаки россиян. Однако, к сожалению, в войне Украина теряет своих Героев.

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Погиб командир "Винницких скифов" Сергей Котенко

Сегодня (9 марта – 24 канал) на войне погиб виннитчанин Сергей Котенко,

– говорится в сообщении.

Воин был командиром 9-го батальона "Винницкие скифы". Всего лишь два дня назад погиб его родной брат Александр Котенко.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибших защитников. Светлая память Героям!

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