"С утра многие из частей российской армии прорвались в город Харьков. Вы видели их в жилых районах города. Вчера вечером и ночью велась огромная артподготовка. Но мы выстояли. И выстоим всегда. Дорогие харьковчане, дорогие мои, мы должны держаться вместе", – заявил Игорь Терехов.

Стоит внимания Последствия обстрелов жилых кварталов Харькова: видео от местных

Мэр Харькова также сообщил, что есть проблема с теплоснабжением в городе из-за российских обстрелов. Ведь многие снаряды попадают и в котельные. А спасатели и коммунальники не могут туда подойти из-за стрельбы.

Оккупанты обстреляли и завод, выпекающий хлеб. Но когда представилась возможность, он начал работать. Хотя под обстрелы попали автобусы, развозившие хлеб.

Терехов также опроверг информацию о том, что Дикановские очистные сооружения не работают. Он назвал эту информацию фейком.