Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Отмечается, что потери северокорейских войск составляют примерно 92 солдата в день с момента начала участия в боях.

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Какие потери войск КНДР на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2025 года заявил, что в Курской области было убито или ранено 3800 военнослужащих из КНДР. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи (NIS), по состоянию на 13 января 300 северокорейцев погибли в боях и еще 2700 были ранены в Курской области.

Стоит отметить, что ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что войска КНДР участвуют в "небольших" столкновениях в Курской области.

В ISW объяснили, что если такие темпы потерь сохранятся, весь контингент из 12 тысяч северокорейских солдат может быть уничтожен за 12 недель – то есть к середине апреля 2025 года.

Северокорейские войска, вероятно, продолжат испытывать большее соотношение раненых к погибшим, что характерно для вооруженного конфликта. Непонятно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты в бой, и если да, то когда именно,

– отметили аналитики.

Напомним, ранее стало известно, что украинским военным на Курщине удалось взять в плен двух солдат Северной Кореи. Впоследствии оказалось, что они работали в Главном разведывательном бюро, которое является ключевым военным разведывательным агентством КНДР.