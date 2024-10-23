Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что в России с КНДР формируется настоящий военный союз. Уже была информация, что аналогичное соглашение Москва готовит и с Ираном. На это нужно реагировать. Это – беспрецедентные события.

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Почему Запад так слабо реагирует

Как отметил Яковенко, война в Украине постепенно разрастается в масштабах. Пока непонятно, как именно Россия решит применить подразделения из КНДР. Есть много вопросов относительно военного потенциала этих 12 тысяч личного состава и как они могут быть встроены в систему оккупационной армии.

Но видно, что Запад не знает, как на это реагировать. Тамошние демократии оказались в определенной "ловушке". Они постоянно учитывают мнение избирателей и не готовы идти на радикальные решения. Так теряется время и хорошие возможности.

Они не знают, как отреагируют избиратели, политическое и экспертное сообщество. Западные демократии ограничены такими вещами. Диктатурам проще. Ким и Путин не учитывают мнение населения. А западные демократии ограничены такими вещами. Также идет уменьшение политического лидерства. Сейчас никто на Западе не выйдет на трибуну и не скажет, что думает,

– отметил Яковенко.

Несколько ранее Соединенные Штаты были обеспокоены из-за сообщений о возможном участии войск КНДР в войне в Украине. Тогда они не подтверждали, что северокорейские военные помогают России.