Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что Ким Чен Ын планировал не только помощь России, но и "обкатку" войск на фронте. Он предполагал, что после этого начнется война с Южной Кореей.

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"Но получилось наоборот. Они гибнут – уже 4500 или погибли, или ранены. Те, кто остался, уже не имеют того уровня боеспособности. Сейчас их отвели для переобучения и перегруппировки. Россияне к ним и относятся – как к пушечному мясу: "Идите вперед, пробивайте шеренгами, а мы уже за вами пойдем", – сказал Николай Маломуж.

Кем Чин Ын теряет элитные части

Он добавил, что войска КНДР бросают на открытые штурмы, а не на комбинированные, которые россияне используют на других секторах. Это широкомасштабное наступление, когда десятки, а то и сотни воинов погибают сразу.

Поэтому и понятно, почему их "откатили" назад. Ким Чен Ын пересматривает концепцию, направлять ли в дальнейшем новые контингенты. Очень большой сдерживающий фактор на стратегическом уровне для Ким Чен Ына – это то, что его первые войска погибнут, и он не проведет учения, а потеряет элитные части,

– объяснил Николай Маломуж.

Он сказал, что вторая составляющая заключается в том, что Россия проигрывает. Это видно из того, сколько погибло воинов Северной Кореи и россиян. У Ким Чен Ына уже возникают сомнения относительно того, будет ли победа за Россией.

Давление со стороны США

Третья составляющая – очень большое давление со стороны новой администрации США, которая работает над недопущением дальнейшей поддержки России. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы прекратилась реальная поддержка вояками, ракетами и другими средствами, поскольку это долгосрочная программа, которая будет угрожать и интересам США.

"Как сказал председатель Китая Си Цзиньпин в переговорах с Дональдом Трампом, мы должны снизить уровень эскалации и прекратить войну. А здесь Северная Корея больше на стороне России. США должны мощно давить на Ким Чен Ына, чтобы дальнейшей активной поддержки России не было. В ближайшие месяцы этот вопрос будет эффективно решаться", – добавил Николай Маломуж.