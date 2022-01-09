В совещании приняли участие, в частности, генпрокурор, председатель Комитета нацбезопасности и исполняющий обязанности главы МВД. Токаева заверили, что силовики "пытаются восстановить порядок в Казахстане".

К теме Протесты в Казахстане: в МИД рассказали, есть ли среди погибших и пострадавших граждане Украины

Власти проводят "зачистку"

У казахского лидера подчеркнули, что объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ передали под охрану ряд стратегических объектов. Также добавили, что силовые структуры продолжают "зачистку" населенных пунктов. Кроме этого, власть утверждает, что проводит мероприятия по задержанию протестующих, которых она называет "террористами".

Обратите внимание! У Токаева заявили, что сейчас против митингующих уже возбудили 125 уголовных дел. В органы полиции доставили почти 6 тысяч человек, среди них – якобы много иностранцев.

Войска ОДКБ взяли под контроль стратегические объекты

Власть считает, что ситуация в регионах под контролем. У президента подчеркнули, что правоохранителям уже удалось освободить ранее захваченные админздания. Андрей Сердюков, командующий силами ОДКБ в Казахстане, заявил о завершении развертывания сил в стране. Он подчеркнул, что подразделения иностранных военных "будут выполнять задачи до полной стабилизации".

Командующий ОДКБ ранее организовал захват Крыма

Напомним, что именно российский генерал Сердюков в 2014 году организовывал и руководил военной операцией по захвату украинском Крыму.

Тогда он был начальником штаба, а также первым заместителем командующего войсками Южного военного округа России.

В Казахстане – массовые задержания: смотрите видео